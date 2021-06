La burocrazia è il grande ostacolo per gli imprenditori. Lo dice in questa intervista al Quotidiano il neo Presidente della Confindustria di Foggia, dottor Giancarlo Di Mauro. Imprenditore, esperto e saggio, guida con mano ferma in qualità di amministratore unico la Solar Master che si occupa di rinnovabili ed è vice presidente del consorzio Folaris.

Presidente Di Mauro, qual è la situazione dell’impresa nel foggiano?

“Potrebbe apparire offuscata, ma non è così. Ha voglia di riprendersi e di lottare, con grandi stimoli e fermento, sentendosi utile al territorio che non vive un momento brillante dal punto di vista economico. In ogni caso negli imprenditori foggiani regna l’ ottimismo e la voglia di fare”.

Qual è l’ostacolo?

“Il grande ostacolo all’ impresa e non solo all’ impresa, si chiama burocrazia che rovina l’economia. A questo si aggiungano una classe dirigente non sempre adeguata, e normative spesso confuse ed incerte con tanta paura generalizzata di sbagliare”.

Draghi?

“La persona giusta al posto giusto, mi piace, tuttavia da solo non può fare miracoli. E’ un fuoriclasse, temo però che sia circondato da camerieri che non sempre sanno portare l’acqua nei bicchieri. Occorre maggior semplificazione, ridurre i tempi, darsi da fare. Temo, non vorrei passare per pessimista, che di questo passo non riusciremo a spendere i soldi del R.F”.

Lei è un imprenditore, esperto e corretto, nel campo delle rinnovabili. Come si fa a conciliare lo spirito di impresa (guadagno) con la tutela dell’ambiente?

“La nostra impresa è rispettosa da sempre delle rinnovabili e del territorio. Anzi i nostri progetti mirano a questo. In sintesi noi facciamo impianti e attività sociale”.

Il rapporto con l’Università?

“Fondamentale. Abbiamo sottoscritto un accordo di studio col Politecnico di Foggia per 24 mesi in grado di realizzare qui il primo impianto pilota in Italia per lo studio delle piante”.

La Confindustria a livello regionale sotto la sapiente guida del Presidente Sergio Fontana è attenta ad arte e cultura. Che cosa farete in questo campo?

“Vogliamo interagire con i teatri Giordano e Verdi. Ricorrono i 75 anni dalla nascita di Pazienza e intendiamo celebrarlo bene. Ci guardiano attorno verso gallerie di arte di valore, a Foggia ce ne sono. Il motto che penso utile è: adottare l’arte. Lo abbiamo previsto, come sposare attività sociali”.

Bruno Volpe

