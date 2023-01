“La Bohème” di Puccini sbarca a teatro

Arriva al Teatro Comunale “Lucio Dalla” “La Bohème” di Atra Scena e Goldenart Production per la Stagione di Prosa 2022-2023 della Città di Manfredonia. Martedì 17 gennaio 2023 alle ore 21.00 andrà in scena l’opera integrale di Giacomo Puccini rivista dal regista Giancarlo Nicoletti, per uno spettacolo che esce dagli schemi tradizionali.L’entusiasmo, la passione, l’amore e le delusioni del gruppo di bohémien più famoso della storia dell’opera. Il passaggio dalla giovinezza spensierata alle responsabilità dell’età adulta in un capolavoro senza età, dolcissimo e crudele al tempo stesso, capace di emozionare e commuovere da sempre. L’opera integrale di Giacomo Puccini in una messinscena diretta, avvincente e cinematografica pensata per tutti i tipi di teatro: un pianoforte e un cast di artisti di eccezionale valore per uno spettacolo fuori dagli stilemi del tradizionale, ma pienamente fedele alla drammaturgia musicale pucciniana, senza tagli e senza compromessi.Per dimostrare che l’opera è un linguaggio straordinario e universale, capace di mutare forma e sostanza senza tradire la sua essenza e rinnovandosi, divenendo attuale e contemporanea.Protagonista una nutrita compagnia di cantanti/attori, talenti provenienti dai più importanti Conservatori e già affermati a livello nazionale, sotto la guida del soprano Amelia Felle e del regista Giancarlo Nicoletti. Un allestimento scenico visionario e di grande impatto firmato da Alessandro Chiti alle scene, da Vincenzo Napolitano ai costumi e da Daniele Manenti alle luci.Una produzione Altra Scena con il sostegno del Ministero della Cultura.Opera in quattro quadri di Giacomo Puccini, libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.Con Flavia Colagioia, Silvia Susan Rosato Franchini, Alessandro Fiocchetti, Joseph Dahdah, Giorgia Costantino, Annamaria Borelli, Vladimir Jindra, Matteo Torcasio, Ivan Caminiti, Vittorio Ferlan Dellorco, Martin Kurek.Al pianoforte Umberto Cipolla e Victoria Merkulyeva, direttore di scena Giovanni Piccirillo, realizzazione scene L.T. Costruzioni, aiuto regia Alex Angelini, datore luci Fabrizio Cicero.

Condividi sui Social!