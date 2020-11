La biscia salvata dal secchio

Impropriamente chiamate pozzi, le cisterne per l’acqua piovana appartengono alla civiltà contadina. Quante ne saranno rimaste nelle campagne di Puglia ? In assenza di un censimento, si calcola un quinto di quelle ancora in funzione nel primo Novecento. Delle cisterne sopravvissute, poi, non poche sono state voltate in magazzini sotterranei o addirittura in pozzi neri. Che spreco. E dire che in passato le cisterne rappresentavano un patrimonio. Scavate a forza di piccone e in forma di bulbo o ampolla, venivano impermeabilizzate stendendo prima uno strato di malta e poi sullo stesso un miscuglio di calce e sabbia. ; una passata di calce chiudeva il lavoro. Allo scopo di limitare le perdite per evaporazione, l’apertura in superficie doveva bastare a calarvi un secchio e consentire la discesa di un operaio di taglia minuta per i periodici lavori di manutenzione. La necessità di questi lavori era dettata dal fatto che l’acqua meteorica, convogliata nella cisterna da grondaie collegate a terrazze e lastrici solari, non serviva solo a irrigare i campi, veniva anche bevuta. Il maggior nemico era rappresentato dagli alberi i quali, quando vicini, percependo la presenza dell’acqua, erano capaci di protendere in direzione della stessa radici fameliche e corrosive, capaci di perforare la fodera cementata della cisterna. Per mantenere l’acqua ragionevolmente potabile, si adottavano due metodi : la pietra di calce o l’anguilla. La maggior parte dei contadini ricorreva alla pietra di calce che veniva sospesa con una reticella a metà strada tra il fondo e il pelo dell’acqua e lasciata a ‘friggere’, ovvero a consumarsi producendo il leggero sfrigolio che accompagna il passaggio da ossido a idrossido di calcio ; una volta che la pietra si era consumata, la potente azione disinfettante poteva dirsi completata.Altri contadini usavano le anguille, che per quanto pesci d’acqua salata o salmastra si adattano nell’acqua dolce ; nutrendosi dei microrganismi che l’acqua produce spontaneamente, le anguille possono vivere per anni in una cisterna, depurandola. Quanto alla raccolta dell’acqua, essa avveniva per mezzo di un secchio, per lo più in rame o lamiera stagnata. Non era raro che, dai e dai, la corda, infracidita, si spezzasse. Toccava allora andare a prendere il ‘raschio’ o ‘rampino’, una sorta di grosso amo a tre o quattro unici. E poteva succedere pure che il secchio riemergesse dal fondo con una sorpresa : una biscia..,. Attratti dal sentore dell’acqua, questi rettili possono – attraverso crepe sotterranee – precipitare in una cisterna senza più poterne uscire. In questo caso, con straordinaria capacità di adattamento si piegano alla congiuntura mutando abitudini e dieta. Loro nutrimento, allora, diventano larve e insetti. Funzionando come le anguille, le bisce salvate dai secchi venivano impietosamente ricacciate nelle cisterne. Ma qualche contadino di buon cuore c’era sempre.

Italo Interesse

