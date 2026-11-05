La Biblioteca “Ciro Angelillis” compie 60 anni e guarda al futuro

La Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” di Monte Sant’Angelo ha festeggiato il suo anniversario con una giornata che ha coinvolto prima i bambini delle scuole e poi la comunità cittadina, riunita il 3 novembre al Polo culturale “Le Clarisse” per ripercorrere le tappe di una lunga storia e conoscere i progetti destinati ad arricchire le attività della struttura. L’incontro, intitolato “Biblioteca Angelillis 60. Una storia che guarda al futuro” e condotto dal giornalista Pasquale Gatta, ha intrecciato memoria e prospettive, partendo dalle origini della Biblioteca popolare voluta da Giovanni Tancredi nel 1906 fino all’istituzione della biblioteca comunale nel 1966. Il sindaco Pierpaolo d’Arienzo ha ricordato il contributo delle famiglie che nel corso degli anni hanno donato i propri fondi librari e il lavoro del personale che ha accompagnato intere generazioni di lettori. Un racconto nel quale hanno trovato spazio soprattutto i più piccoli, protagonisti degli incontri organizzati durante la mattinata. “È forse questa l’immagine simbolo che può spiegare meglio il significato di che cos’è una biblioteca comunale, che cos’è una biblioteca del popolo”, ha osservato il primo cittadino.

Accanto alla storia, i numeri di un patrimonio che si rinnova. La vicesindaca e assessora alla Cultura Rosa Palomba ha illustrato il lavoro di ampliamento delle raccolte e catalogazione, ricordando l’acquisto di 1.669 volumi, dei quali 620 destinati a bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai temi della legalità, dell’educazione e dell’inclusione. “Per alcuni bambini la possibilità di scegliere da soli un libro da portare a casa può essere l’inizio di un’abitudine che dura tutta la vita”, ha sottolineato.Tra le principali novità presentate figurano il nuovo logo, il sito internet e l’Info Point culturale accessibile, realizzato con il sostegno del PNRR. Spazio anche a Biblify, l’applicazione gratuita per smartphone che raccoglie undici schede dedicate ai beni culturali di Monte Sant’Angelo e altrettante sul patrimonio bibliotecario, attraverso testi, contenuti audio e contributi nella Lingua dei Segni Italiana. A questi strumenti si aggiunge il tour virtuale realizzato nell’ambito di C.os.T.A. a Sud, che permette di esplorare cinque luoghi della città sia online sia attraverso i visori disponibili nella struttura.

L’attenzione all’accessibilità e al coinvolgimento delle famiglie è stata richiamata anche dall’assessora al Welfare Maria Leonarda Basta, che ha ricordato le esperienze di lettura itinerante e l’introduzione di libri ad alta leggibilità, sottolineando come il percorso intrapreso richieda ulteriori interventi. In questa direzione si inserisce anche “Parole in cammino”, il progetto sostenuto dal Centro per il libro e la lettura attraverso il bando “Città che legge 2025”, che porterà letture e laboratori nelle scuole, nei luoghi del patrimonio e nei servizi frequentati dalle famiglie. Un altro capitolo riguarda gli spazi destinati allo studio e al lavoro condiviso. L’associazione I’m from Gargano ha illustrato l’esperienza di BibliOffice, il servizio di coworking avviato nel 2024 in collaborazione con il Comune, che ha già registrato oltre 674 ingressi. Un’attività che amplia la funzione tradizionale della biblioteca, rendendola anche un luogo nel quale incontrarsi, lavorare e sviluppare nuove opportunità. Nel corso della serata, Milena Tancredi della Biblioteca “La Magna Capitana” ha richiamato il valore del lavoro in rete e dell’ascolto della comunità, definendo la biblioteca “una casa”. Attraverso un videomessaggio, l’assessora regionale alla Cultura Silvia Miglietta ha ricordato il Manifesto per il welfare culturale firmato a Monte Sant’Angelo due anni fa, mentre l’assessore regionale Raffaele Piemontese si è soffermato sul ruolo della scuola e dei luoghi della cultura nella formazione dei cittadini.

Particolarmente significativo anche l’intervento del procuratore aggiunto della Repubblica di Bari Ciro Angelillis, nipote dello storico al quale è intitolata la struttura, che ha intrecciato i ricordi familiari con una riflessione sul valore sociale della conoscenza. “Per me tornare qui significa anche ritrovare un legame di famiglia. Vedo in questo luogo un presidio di legalità. La possibilità di uscire dall’isolamento, incontrarsi e scambiare idee apre opportunità di riscatto sociale che una comunità può costruire attraverso la cultura”, ha affermato. La ricorrenza è stata accompagnata anche da un numero speciale di “BiblioStorie”, dedicato alla storia della Biblioteca. Un anniversario che, oltre a recuperare la memoria di sei decenni di attività, ha consentito di presentare strumenti e servizi con i quali la “Ciro Angelillis” intende rafforzare il proprio rapporto con la città, mantenendo insieme la conservazione del patrimonio, l’accessibilità e le nuove esigenze di chi frequenta i suoi spazi.



Pubblicato il 5 Novembre 2026