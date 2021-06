La ASL cerca infermieri di famiglia

La ASL Foggia cerca infermieri di famiglia per fronteggiare le esigenze collegate alla pandemia ed assicurare, allo stesso tempo, i Livelli Essenziali di Assistenza.

Con deliberazione n. 975 del 22 giugno 2021, l’Azienda Sanitaria Locale ha indetto, pertanto, un avviso pubblico urgente, per soli titoli, per il reclutamento a tempo determinato di “infermieri di famiglia” con esperienza specifica nell’ambito dei servizi di presa in carico dei pazienti cronici, nonché della presa in carico sul territorio delle persone positive al Covid-19.

Quella dell’infermiere di famiglia è una figura professionale chiamata a svolgere non solo un’attività temporanea di contrasto all’Emergenza Covid, ma anche una strutturale attività di supporto per l’assistenza territoriale in tutte le situazioni di fragilità protetta.

Una organizzazione che già lo scorso anno ha portato notevoli benefici proprio nell’ambito dell’assistenza sia dei pazienti Covid positivi, che delle persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza pandemica. All’avviso potranno partecipare infermieri che non abbiano già rapporti di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate.

L’avviso pubblico urgente è consultabile sul portale aziendale all’indirizzo:

https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.ctrl?aziendaParam=aslfoggia&tipoItemParam=concorso.Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando, esclusivamente, la piattaforma online disponibile all’indirizzo www.gestioneconcorsipubblici.it/aslfg.

La procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 29.06.2021. Non sono ammesse modalità di presentazione delle domande diverse da quella indicata.

