La Allianz Pazienza fa visita a Chieti

Rompere la tradizione (spesso) negativa in Abruzzo e tornare con i primi due punti esterni in classifica. Con questi presupposti la Cestistica Città di San Severo domenica 6 novembre sarà di scena al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti contro la Caffe Mokambo nel match valido per il sesto turno di andata. Gli uomini di Pilot sono alla ricerca della propria identità lontano dalle mura del Pala Falcone e Borsellino, dopo una partita spumeggiante in quel di Udine ed una gara sottotono a Pistoia, ma soprattutto ambiscono alla continuità di risultati, per giunta su un parquet dove i due punti valgono doppio!

I padroni di casa già regolati in Supercoppa dai Neri, vantano una sola vittoria in campionato (con Ravenna in casa) e tre sconfitte, non avendo disputato l’ultima gara a Mantova per indisponibilità della struttura. Il fromboliere Jackson con quasi 19 di media è il “puntero” della compagine di Coach Raiola con Vrankic (14 ppg) e Bartoli (11 realizzazioni) a supportarlo, mentre nel pitturato svetta Ancellotti con Serpilli in ala e Mastellari come sesto uomo di lusso.

Prematuro definirlo scontro diretto, ma, come più volte ribadito da Coach Pilot, con questa formula le partite contro le presunte concorrenti per la salvezza potrebbero avere un peso specifico diverso nel computo finale.

Trasferta comoda per i supporters gialloneri che sicuramente imporranno la loro massiccia presenza al PalaTricalle. A tal proposito, onde evitare spiacevoli inconvenienti, consigliamo di mettervi in viaggio solo ed esclusivamente se già muniti di biglietto, poichè la società teatina ci ha informato che non sarà possibile acquistare il titolo di ingresso al botteghino del PalaTricalle. La Società consiglia, altresì, di acquistarli nel settore CURVA VERDE, a noi riservato.

Palla a due alle ore 18.00 con diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS a partire dalle ore 17.45.

