La A.S.D. Azzurra è pronta ad affrontare “Italia’s got talent”

La A.S.D. Azzurra è pronta ad affrontare i giudici del noto programma televisivo “Italia’s got talent “.Infatti, domenica 23 ottobre, i ballerini dell’A.S.D. Azzurra di Orta Nova, precisamente una delle diverse Crew gli (Unbreakable) si esibiranno davanti a grandi e noti nomi del panorama televisivo e sportivo italiano e saranno giudicati dal fatidico quartetto: Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini ed Elio.Gli atleti dell’Azzurra School sono accomunati dalla stessa passione e dal medesimo sogno: la Danza.L’insegnante Anna Gledys Cappetta giustamente sostiene che la danza è l’arte che sa coniugare corpo e anima in un soffio di leggerezza ed è un linguaggio corporeo che cela parole non dette e intense emozioni.Per i ballerini, la danza libera dalla pesantezza della vita quotidiana attraverso la piena espressione di mente e cuore. Affermano, inoltre, che il loro corpo si muove sulla musica, finalmente libero da ogni vincolo, per comunicare la propria forza interiore; che la danza regala la libertà più grande che possa esistere, cioè mostrare la persona senza inibizioni, fragilità e paure; che la passione è il requisito fondamentale per danzare. Gli ingredienti essenziali per arrivare all’obiettivo sono: impegno, determinazione e una buona dose di passione, intesa come forza di volontà e coraggio nello sfidare i propri limiti. Ma, nel contempo, sono anche convinti che la danza è anche disciplina, interiore ed esteriore e solo con tanta fatica e sacrificio si riesce ad ottenere grandi risultati.Gli atleti dell’Azzurra School trascorrono giornate intere nella sala di danza senza trascurare lo studio scolastico ed i vari impegni quotidiani.In sintesi, tutti gli insegnanti dell’Azzurra School sono fermamente convinti: che la danza è una scuola di vita e che la disciplina richiesta da questa nobile arte offre un grande insegnamento: fa capire che i sogni si realizzano solo se ci si impegna con costanza e dedizione.Un sincero in bocca al lupo a questi bravissimi atleti dell’A.S.D. Azzurra con la speranza di ricevere i 4 SI dai giudici e, perché no, sognare anche il “golden buzzer” che li proietterebbe direttamente in finale. (adp)

