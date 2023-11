La 55esima stagione concertistica con Nina Zilli e Peppe Servillo

Sarà il Concerto di Capodanno, come da prassi, a inaugurare la Stagione 2024 dell’Associazione Amici della Musica di San Severo presieduta dalla prof. Gabriella Orlando. Una stagione concertistica che si preannuncia ricca di appuntamenti di ogni genere e gusto musicale. Domenica 1° gennaio, al Teatro “Verdi” di San Severo sarà di scena l’Orchestra ICO Suoni del Sud diretta dal Maestro Michele Cellaro. I concerti in cartellone propongono una grande varietà di stili e generi nel solco di una tradizione ormai consolidata del sodalizio sanseverese da ben 55 anni. Tra gli ospiti, domenica 14 gennaio 2024, al Teatro comunale “Verdi” di San Severo sono attesi Nina Zilli, una delle cantanti italiane più ammirate dal pubblico italiano e straniero, insieme ad una collaudata special band capeggiata dal sassofonista Raffaele Casarano. Domenica 28 gennaio appuntamento di prestigio sempre al “Verdi” con la Compagnia Balletto del Sud di Fredy Franzutti e lo spettacolo Gaîté Parisienne: la Parigi della Belle Époque. Sabato 3 febbraio 2024 appuntamento con il flamenco nell’auditorium della chiesa Sacra Famiglia con lo spettacolo Pasión Andaluza: ad esibirsi la danzatrice Almudena Roca e Josè Manuel Cuenca (al piano). Mentre sabato 24 gennaio torna l’Orchestra Ico Suoni del Sud al Teatro “Verdi” con l’Omaggio a Giacomo Puccini. Tre gli appuntamenti di marzo: domenica 10 all’Auditorium della chiesa Sacra Famiglia è atteso il duo per violino e pianoforte composto da Riccardo Zamuner e Emanuele Delucchi; sabato 16 sempre all’Auditorium della chiesa Sacra Famiglia il duo per pianoforte con Martina Giordano e Ilaria Costantino; e infine martedì 16 nella chiesa di San Nicola l’associazione ospita la Young Musicians Europena Orchestra con lo Stabat Mater. Sabato 6 aprile gli Amici della Musica ospitano il duo per flauto e pianoforte composto da Giuseppe Nese e Bruno Canino (auditorium Sacra Famiglia) mentre venerdì 19 aprile al Teatro “Verdi” arriva Peppe Servillo, eclettico e versatile, comico e drammatico, uno dei volti più interessanti della cultura italiana. Con lui anche Javier Girotto (sax) e Natalia Mangalavite (pianoforte) nello spettacolo “L’anno che verrà”.

Venerdì 10 maggio sarà la volta del pianista Alfonso Soldano, medaglia d’oro Maison des Artistes (auditorium Sacra Famiglia), mentre l’ultimo spettacolo prima della pausa estiva è previsto domenica 30 giugno nel chiostro di Santa Maria della Libera con Luigi Mormone, Massimo Cianciaruso e Ulrico Priore che portano in scena “Una sera a Napoli”. Due gli appuntamenti in calendario ad ottobre nell’auditorium della Sacra Famiglia: sabato 5 per la sezione Grandi Interpreti è atteso il pianista Hugues Leclere mentre sabato 19 il critico musicale Stefano Valanzuolo. A novembre doppio appuntamento con gli Amici della Musica: sabato 16 l’Associazione ospita Irene Accardo e I Virtuosi di San Severo con Frederich Chopin (location da definire) mentre venerdì 29 nell’auditorium della Sacra Famiglia è previsto il pianista Thae Lee Liiv. La 55esima stagione si conclude come di consueto con il Concerto di Natale e il Coro Gospel Voices Power (15 dicembre – location da definire).

«Gli eventi, i concerti di grande qualità, i diversi linguaggi musicali – dichiara la presidente Gabriella Orlando – continuano a ispirare la nostra città e anche il 2024 vede la presenza della Stagione degli Amici della Musica, ormai diventata una tradizione per molti sanseveresi e il pubblico dell’intera Capitanata. Il coinvolgimento di giovani musicisti è da sempre il valore aggiunto di questi appuntamenti, che si conferma naturalmente anche quest’anno con la partecipazione di tanti talenti. Ne approfitto per ringraziare il pubblico che anche quest’anno ci ha seguito con calore e con un’importante presenza durante tutti i nostri concerti. Auguro un sereno Natale e un felice 2024».



Pubblicato il 25 Novembre 2023