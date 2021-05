La 27° edizione della Festa della Musica toccherà anche i Monti Dauni

La 27° edizione della Festa della Musicatoccherà anche i Monti Dauni. Tra le piazze in lista scelte per l’edizione 2021 dell’evento, è infatti presente anche Castelnuovo della Daunia.Il piccolo borgo dei Monti Dauni Settentrionali ospiterà il 21 giugnomoltissimi artisti, dilettanti e professionisti, che si esibiranno invadendo e animando strade, piazze, cortili, pronti ad offrire spensieratezza e vivacità ad abitanti e turisti. Il tutto in contemporanea con tantissime altre città italiane ed europee scelte per ospitare un evento ideato in Francia 40 anni fa ma che solo dal 2016 ha toccato l’Italia grazie al lavoro svolto dalla AIPFM(Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici.“È un onore per noi– commenta il presidente della Pro Loco di Castelnuovo, Luigi Beccia– figurare tra i luoghi in lista per un evento di portata mondiale. Dopo un anno difficile, non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione di poter ridare brio e gioia ai nostri concittadini e a chi vorrà visitare il nostro splendido borgo. L’evento sarà interamente organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Castelnuovo, nel rispetto di tutte le normative vigenti. Non vediamo l’ora di iniziare”.

