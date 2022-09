Oggi in Piazza dei Martiri a San Giovanni Rotondo presso il Chiostro di Palazzo San Francesco si terrà la 2^ Edizione di Libri in Corso, la manifestazione letteraria organizzata dal portale Sangiovannirotondofree.it, dal Coworking ArteFacendo e da OSEA – Osservatorio Società Economia Ambiente.L’ospite di questa seconda edizione sarà il noto Magistrato Catello Maresca, da sempre impegnato nella lotta alla Camorra in territorio italiano.Si parlerà con lui della sua storia di vita sotto scorta, partendo dal suo ultimo libro “NCO – Le radici del male”, romanzo che parte dalla realtà di un contesto particolare, che affonda le radici dalla fondazione della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo ed intreccia storie diverse di vita oltre che di cronaca.Catello Maresca ha lavorato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli contribuendo a decimare diversi clan di camorra, come quello dei casalesi con la cattura di noti e potenti boss tra i quali Giuseppe Setola e Michele Zagaria, capi delle omonime batterie criminali con alle spalle lunghe latitanze sventate a colpi di indagini e di ruspe per scovarne i nascondigli.Dialogherà con l’ospite il nostro Alessandro Santarsiero.L’evento è importante perché la criminalità organizzata va combattuta anche a colpi di conoscenza

