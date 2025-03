L’8 marzo tra cultura, natura e condivisione

Circa un centinaio di persone, tra cui numerosi studenti e studentesse, hanno partecipato con entusiasmo all’evento organizzato a Castelluccio Valmaggiore in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Promosso dal Gruppo Informale “Panchine Colorate”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e con la collaborazione della cooperativa Altereco di Cerignola, della Misericordia di Castelluccio Valmaggiore, del Consorzio di Cooperative Sociali OPUS e del Centro Aperto Polivalente per minori “Pier Giorgio Frassati”, l’incontro ha offerto una giornata intensa di riflessione, condivisione e valorizzazione del territorio. L’evento si è aperto con una suggestiva escursione tra le strade caratteristiche del borgo, coinvolgendo i partecipanti in un percorso immerso nella natura e nella storia locale. Attraversando via Elena, via Santa Maria, via degli Emigranti e le strade comunali Carrara e Prazzeta, il gruppo ha raggiunto la località Petrera, dove il rifugio gestito dalla cooperativa Altereco ha fatto da cornice a un momento di approfondimento culturale particolarmente significativo. Uno dei momenti più toccanti della giornata è stata la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, che ha offerto uno spunto di riflessione sulla condizione femminile e sulle sfide ancora aperte nel percorso verso la parità di genere. La visione ha suscitato grande coinvolgimento tra i presenti, stimolando un confronto ricco di emozioni e consapevolezza.

A conclusione della giornata, un momento conviviale ha permesso ai partecipanti di condividere impressioni ed esperienze, rafforzando il senso di comunità e partecipazione. Il servizio navetta messo a disposizione ha inoltre facilitato la presenza di un pubblico variegato, dimostrando ancora una volta l’importanza di rendere gli eventi inclusivi e accessibili a tutti.

Il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa. “Celebrare l’8 marzo in questo modo, tra cultura, natura e condivisione – ha detto – è stato un momento straordinario per la nostra comunità. Abbiamo vissuto una giornata che non solo ha reso omaggio alle donne e al loro fondamentale ruolo nella società, ma ha anche promosso il dialogo e la consapevolezza su temi cruciali. Vedere tanti cittadini, giovani e adulti, partecipare con entusiasmo conferma quanto sia importante continuare su questa strada, costruendo nuovi ponti di comunità e crescita condivisa. Ringrazio, a nome dell’amministrazione comunale, tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione”.

L’evento si è rivelato un successo non solo per la partecipazione numerosa, ma anche per la qualità dei contenuti proposti, capaci di coinvolgere e sensibilizzare su temi fondamentali come i diritti delle donne, l’uguaglianza di genere e l’importanza della memoria collettiva.



Pubblicato il 12 Marzo 2025