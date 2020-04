l miglior origano di Puglia cresce nell’area di una delle cime più alte dei Monti Dauni

Comune in tutto il nostro Mezzogiorno, l’origano, che tanto utilizzo incontra in cucina e fitoterapia, fiorisce in estate tra le boscaglie rade e i cespuglietti compresi tra i 200 e i 1400 metri di quota. Lo conferma l’etimologia del termine che si attribuisce a Teofrasto, un filosofo e botanico dell’antica Grecia fra IV e II secolo avanti Cristo: oros (montagna) e gamos (splendore), cioè splendore della montagna, in riferimento alle suggestioni prodotte dalle chiazze rosa che questa pianta aromatica spande qua e là nei punti più impervi e rocciosi. L’origano fiorisce anche in Puglia, naturalmente, con una particolare predilezione per l’area di Monte Sidone. Questa vetta, che si leva a poca distanza da Biccari, rientra con i suoi 1062 metri tra le più alte cime dei Monti Dauni. Lassù, per la particolare composizione del terreno, nonché per l’esposizione ai venti e al sole, quest’erba aromatica raggiunge un aroma che non ha eguali. Soprattutto la varietà ‘rosa’ è molto ricercata dai cultori dell’acqua-sale, un piatto ‘povero’ della cucina del meridione, molto apprezzato per la sua praticità da pescatori e contadini, consistente in pane biscottato (le nostre frise, per esempio) bagnato e condito con sale, olio, pomodoro e origano, appunto. Il piccolo miracolo è conseguenza della felice collocazione di Monte Sidone, che si inserisce all’interno di una assai apprezzata area naturalistica: ‘Lago Pescara – Monte Cornacchia – Bosco Cerasa’. Estesa per più di seicento ettari, tale area – di recente riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario – è nota come quella dei record regionali: La cima maggiore (quota 1151), il lago più elevato (902 m. s.l.m.) e il bosco col maggior numero di specie esotiche. Dalla cima del Cornacchia nelle giornate più terse si possono scorgere le Tremiti. Il lago Pescara, esteso circa quattro ettari e profondo al massimo sei metri, è un bacino lacustre naturale alimentato da sorgenti sottolacustri e da ruscelli che si formano a seguito delle precipitazioni e allo scioglimento dei ghiacci. Oltre che il più elevato, il Pescara è pure il più grande lago naturale d’acqua dolce della nostra regione (i giganteschi Locone e Occhito altro non sono che invasi, mentre l’acqua del Lesina e del Varano è salmastra). Quanto al Cerasa, la cui estensione raggiunge i 94 ettari, nel piano di rimboschimento che lo ha riguardato hanno trovato accoglienza numerose specie arboree estranee al nostro habitat, come il pino nero, l’abete greco e il cedro atlantico. L’integrazione, pensata per rinforzare attraverso la biodiversità la resistenza del manto boschivo alle malattie vegetali, sta dando risultati eccellenti.

Italo Interesse

