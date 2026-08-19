Kyrgios sospeso, tifosi di Sinner ‘esultano’: “È il karma…”

(Adnkronos) – Questione di karma… almeno secondo i tifosi di Jannik Sinner. La positività alla cocaina del tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dall'Itia dopo un controllo antidoping prima dell'Atp di Maiorca, ha scosso il mondo del tennis, facendo 'cadere' uno dei più grandi critici del caso Clostebol. Kyrgios è sempre stato infatti in prima linea nell'attaccare Sinner dopo la sua positività e la successiva sospensione del 2025 con parole spesso molto dure e giudicate ingiuste considerando la vicenda. "È il karma…", ha commentato su X un tifoso dell'azzurro rilanciando la notizia, condividendo un pensiero largamente diffuso. "Sinner è sulla riva del fiume a fare 'ciao ciao' con la manina a Kyrios, scrive un altro utente, a cui si aggiunge un enfatico "raramente la vita regala queste sonore batoste a chi se le merita, ma quando succede è meraviglioso". "Ora mi metto comoda, prendo i popcorn e mi rileggo tutti i suoi tweet contro Sinner", è il piano per la serata condiviso da una tifosa dell'azzurro che, come tanti, non ha dimenticato l'accanimento di Kyrgios verso il numero 1.

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Pubblicato il 19 Agosto 2026