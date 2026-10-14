Kurt Elling e Macy Gray riportano a Foggia il jazz e il soul internazionale

Il jazz e il soul internazionale saranno al centro dei due concerti che il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospiterà nell’ambito dell’Autumn Edition 2026 di Giordano In Jazz, la rassegna che dal 2015 porta sul palcoscenico cittadino alcuni dei protagonisti della scena musicale mondiale. Il programma autunnale, organizzato dal Comune di Foggia attraverso l’assessorato alla Cultura e promosso da Puglia Culture in collaborazione con il Moody Jazz Cafè, è coordinato dal dirigente Carlo Dicesare, che ne cura la programmazione sin dalla prima edizione.

Due appuntamenti che affiancheranno linguaggi musicali differenti, nel solco di una manifestazione che negli anni ha consolidato il proprio rapporto con il pubblico e con uno dei luoghi simbolo della vita culturale foggiana. La presenza di Macy Gray, Kurt Elling e degli Yellowjackets rappresenta, per la sindaca Maria Aida Episcopo, un’occasione per rafforzare il ruolo di Foggia nei circuiti musicali internazionali.

“Il Giordano In Jazz si conferma un fiore all’occhiello per la programmazione culturale della nostra città”, afferma la prima cittadina, sottolineando come la scelta di artisti conosciuti sulla scena mondiale contribuisca a consolidare il ruolo del Teatro Umberto Giordano quale luogo di incontro e riferimento culturale per il territorio. Sulla varietà delle proposte si sofferma anche l’assessora alla Cultura Alice Amatore, che richiama il confronto tra ricerca sonora, virtuosismo e ritmi pop-soul. “Continuiamo a investire nella cultura come bene comune e motore di attrattività per la città”, osserva Amatore, convinta che la rassegna possa contribuire anche a far conoscere all’esterno la vitalità culturale foggiana.

A ripercorrere il cammino della manifestazione è Carlo Dicesare, che ne cura la programmazione dal 2015 e rivendica una scelta artistica costruita negli anni attorno all’originalità dei concerti e al rapporto tra interpreti e pubblico. “Ogni concerto non è un semplice spettacolo, ma un’esperienza unica pensata per il Teatro Giordano”, sottolinea il dirigente comunale, ricordando come il tributo ai Weather Report e la presenza della cantante americana si inseriscano in un percorso che ha portato nel capoluogo dauno musicisti di fama internazionale. Il cartellone autunnale, peraltro, potrebbe non esaurirsi con i due eventi già annunciati. Dicesare ha anticipato che sono in preparazione ulteriori appuntamenti destinati ad arricchire l’Autumn Edition e ad accompagnare il pubblico verso la successiva Winter Edition, con iniziative che interesseranno anche il centro storico attraverso installazioni di luci e suoni.



Pubblicato il 14 Ottobre 2026