KTM Orange Parade 2025: Misano si tinge d’arancione con i piloti ufficiali

(Adnkronos) – Il Misano World Circuit si prepara a tingersi d’arancione per la KTM Orange Parade 2025, uno degli eventi più iconici del panorama motociclistico europeo. Dopo il successo travolgente della Duke Domination nel 2024, l’appuntamento di quest’anno si preannuncia ancora più coinvolgente: l’invito è esteso a tutti i possessori di moto KTM stradali, indipendentemente dal modello o dall’anno. Venerdì 12 settembre, nel cuore del weekend MotoGP, centinaia di motociclisti entreranno in pista per una parata senza precedenti, guidati da quattro nomi di riferimento del motociclismo mondiale: Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Vinales.

I piloti ufficiali dei team Red Bull KTM Factory Racing e Red Bull Tech3 Factory Racing accompagneranno i partecipanti per due giri mozzafiato lungo il tracciato romagnolo. A rendere ancora più imperdibile l'esperienza sarà la festa serale organizzata da Red Bull a Rimini, title sponsor del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. L'ingresso alla serata esclusiva, riservata ai partecipanti, include drink gratuiti e parcheggio moto riservato. Con una quota di 30 euro per il pilota e 25 euro per l'eventuale passeggero, si riceverà: • un Fan Package ricco di gadget ufficiali; • un voucher per sessioni di shopping presso il concessionario KTM di zona; • l'accesso completo alla parata in pista; • ingresso alla festa Red Bull con consumazione inclusa; • parcheggio gratuito presso il circuito per tutta la giornata; • parcheggio riservato per le moto nella zona evento di Rimini. Tutto è pronto per un'invasione arancione all'insegna della passione, della velocità e dello spirito Ready to Race.



Pubblicato il 28 Luglio 2025