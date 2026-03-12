KTM estende la garanzia a quattro anni su tutta la gamma stradale

(Adnkronos) – La fiducia nei propri prodotti passa anche attraverso servizi concreti dedicati ai clienti. In questa direzione KTM ha deciso di ampliare la portata della propria Garanzia Premium del Costruttore, estendendo la copertura gratuita di quattro anni a tutte le moto della gamma stradale a partire dal Model Year 2025.

La decisione riguarda una parte significativa dell’offerta della casa di Mattighofen e punta a rafforzare il rapporto con i motociclisti che utilizzano le KTM tanto nei lunghi viaggi quanto negli spostamenti quotidiani. Dalle strade di montagna ai percorsi urbani, la copertura ampliata è pensata per offrire maggiore serenità durante l’utilizzo della moto. Con questa scelta KTM amplia un vantaggio che in precedenza era disponibile solo per una selezione limitata di modelli, rendendolo invece accessibile a tutta la gamma stradale. L’estensione della garanzia KTM quattro anni interessa tutti i modelli appartenenti alle principali famiglie della gamma stradale del marchio: • Adventure



• Dual Sport



• Naked



• Supersport



• Sports Tourer



• Supermoto.

Restano esclusi esclusivamente i modelli progettati per un utilizzo dedicato in pista o alle competizioni su circuito chiuso. Un elemento importante della Garanzia Premium KTM è che la copertura rimane legata alla moto e non al proprietario. Questo significa che, anche in caso di cambio di proprietà del veicolo, la garanzia continua a essere valida fino al termine del periodo previsto. Per mantenere attiva la copertura per l’intera durata di quattro anni è però necessario rispettare il piano di manutenzione ufficiale previsto dalla casa. Tutti gli interventi devono essere effettuati presso un concessionario autorizzato KTM, seguendo le scadenze indicate dal costruttore. Nei mercati europei idonei è inoltre previsto un ulteriore vantaggio attraverso il programma Service Activated Roadside Assistance (SARA). Ogni volta che viene effettuato il tagliando annuale presso la rete ufficiale KTM, l’assistenza stradale viene automaticamente estesa per altri dodici mesi oppure fino al successivo intervento programmato. La nuova copertura rappresenta quindi un ulteriore elemento di supporto per chi utilizza quotidianamente le moto della casa austriaca e percorre lunghe distanze in Europa. Rimane valida la Garanzia Premium del Costruttore KTM già prevista per i modelli equipaggiati con motori LC8c e LC8 dei Model Year 2023 e 2024.



Pubblicato il 12 Marzo 2026