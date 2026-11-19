(Adnkronos) – Vincent Kompany è pronto a riprendere il suo posto in panchina dopo il malore che lo ha costretto a uno stop forzato. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Bundesliga contro il Colonia, l’allenatore del Bayern Monaco è tornato sulle ultime settimane, raccontando quanto accaduto e soffermandosi soprattutto su un aspetto: la necessità di ascoltare maggiormente il proprio corpo. Il tecnico belga ha riconosciuto di non aver gestito nel migliore dei modi il periodo in cui non stava bene, sottovalutando l’importanza del riposo. “Non mi sono concesso il riposo necessario quando stavo male. Ho sottovalutato i miei problemi di salute”.

Kompany ha però escluso che il problema fosse legato alla pressione derivante dalla guida del Bayern Monaco. Secondo l’allenatore, le responsabilità e le aspettative del club tedesco non rappresentano necessariamente un peso superiore rispetto alle esperienze precedenti. “Da allenatore, non posso dire che la pressione fosse maggiore rispetto a quella che avevo con il Burnley in Championship, la seconda divisione inglese”. Un episodio dal quale il quarantenne vuole comunque ricavare un insegnamento. “Può succedere a chiunque. Ma si può imparare da quello che è successo”.

Durante la conferenza stampa, Kompany ha voluto anche ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine durante il periodo di assenza. “Innanzitutto, naturalmente, sono stato grato per il sostegno ricevuto, non solo da tante persone del club, ma anche dai medici”. Dopo il malore, l’allenatore ha recuperato le energie e atteso gli esiti degli approfondimenti clinici. Le risposte ricevute sono state rassicuranti e hanno permesso di allontanare le preoccupazioni legate a eventuali problemi più seri. “Tutti gli esami che ho fatto in seguito hanno dato risultati molto positivi. Sono in ottima salute, ho fatto esami a sufficienza e ora sono pronto a ripartire”.

Il periodo lontano dal campo ha offerto al tecnico anche l’opportunità di osservare il Bayern da una prospettiva differente. Un’esperienza particolare, che gli ha consentito di seguire il lavoro della squadra senza essere direttamente coinvolto nella gestione quotidiana della partita. “Ho trovato stimolante guardare la squadra da un altro punto di vista. I miei collaboratori hanno condotto il gruppo nel migliore dei modi. Da domani sera toccherà di nuovo a me. Mi sento bene e sono pronto”, conclude il quarantenne belga.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026