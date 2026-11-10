Kobo Book Report 2026: tra sport romance, classici e comunità digitali

(Adnkronos) – Il Kobo Book Report 2026, l’annuale indagine sulle abitudini di lettura diffusa da Rakuten Kobo, riporta che nel 2026 le preferenze globali dei lettori riflettono una spiccata polarizzazione tra generi opposti: da un lato il successo dei romanzi ad alta tensione come il dark romance e i thriller psicologici, dall’altro la ricerca di conforto nei cozy mystery e nei grandi classici della letteratura. Il CEO di Rakuten Kobo Michael Tamblyn ha dichiarato: “Quest’anno abbiamo smesso di vedere bestseller “che piacciono a tutti” e abbiamo osservato cosa accade quando i fan trovano la propria community. Che si tratti dell’assoluta passione per lo sport romance o di un ritorno ai classici, è evidente che la tradizionale lista dei bestseller, unica e condivisa, si sta frammentando. I lettori stanno costruendo i propri mondi letterari e li trovano negli angoli più vivaci e di nicchia di internet e dei social media. Si tratta meno di seguire l’hype e più di trovare esattamente la storia che non sapevi di aspettare”.

L’analisi evidenzia come i trend editoriali dell’anno siano stati fortemente guidati dalle piattaforme digitali e dai fenomeni virali. Tra i filoni più seguiti spicca il successo planetario dello sport romance, dominato dalle storie ambientate nel mondo dell’hockey e da serie di grande richiamo come quelle firmate da Elle Kennedy e Rachel Reid, capaci di conquistare le classifiche in Europa e Nord America. Parallelamente, si registra il consolidamento del fenomeno dei romanzi incentrati su stili di vita tradizionalisti e sul dibattito intorno alle cosiddette tradwife, alimentato dall’attesa per l’uscita di opere come Yesteryear di Caro Claire Burke.

Un ruolo cruciale nella scoperta e riscoperta dei libri continua a essere svolto dagli adattamenti audiovisivi per il cinema e le piattaforme di streaming: la trasposizione di opere classiche come L’Odissea e di successi contemporanei ha dimostrato come i prodotti multimediali stimolino in modo determinante la curiosità del pubblico, incrementando le vendite e riportando i titoli al centro del dibattito letterario mesi dopo il debutto sullo schermo.

Sul versante nazionale, i dati relativi ai lettori italiani confermano una doppia anima: da un lato permane una forte predilezione per le narrazioni ambientate entro i confini nazionali e per i generi legati al mistero e al thriller, con il romanzo Il Silenzio dei Colpevoli di Angela Marsons tra i più acquistati sulla piattaforma, dall’altro si assiste a una crescente apertura verso i sottogeneri del fantastico e del romance contemporaneo. Guardando alle prospettive future, gli esperti di Kobo prevedono per il 2027 un’ulteriore evoluzione dei gusti dei lettori, con la possibile affermazione del folk horror, il ritorno della narrativa distopica e post-apocalittica e la contaminazione dei generi nel cosiddetto romantasy, sempre più orientato verso trame ibride e articolati intrecci politici e mitologici.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026