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Knicks campioni Nba, New York torna sul trono dopo 53 anni

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(Adnkronos) – I New York Knicks sono campioni Nba 2025-2026 e conquistano il titolo dopo 53 anni di digiuno. New York non trionfava dal 1973. Il trionfo arriva con la vittoria per 95-90 sul campo dei San Antonio Spurs in gara 5 delle Finals, chiuse per 4-1. I Knicks, sotto di 16 punti, confezionano l'ennesima rimonta della serie. Il successo porta la firma di Jalen Brunson, autore di 45 punti e MVP delle Finals. Mikal Bridges e Josh Hart contribuiscono con 14 e 13 punti. Agli Spurs non bastano i 25 punti di Dylan Harper e i 19 con 14 rimbalzi di Victor Webmanyana. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Giugno 2026

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