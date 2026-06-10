Kingdom Hearts IV confermato per PC, PS5, Xbox e Switch 2

(Adnkronos) – La strategia di Square Enix per il debutto di Kingdom Hearts IV segna una netta svolta multipiattaforma rispetto al passato. Il colosso giapponese ha infatti annunciato che il gioco sarà disponibile fin dal primo giorno su PlayStation 5, Xbox Series, sulla prossima console di Nintendo e su PC, dove la distribuzione avverrà in simultanea attraverso Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Al momento, tuttavia, lo studio non ha ancora rilasciato dettagli precisi o finestre temporali riguardanti la data ufficiale di lancio. Le prime informazioni sulla trama vedono il ritorno dello storico protagonista Sora, impegnato a esplorare la misteriosa metropoli dall'aspetto realistico nota come Quadratum. Il viaggio toccherà come di consueto una serie di mondi inediti e storici, dove il custode del Keyblade stringerà nuove alleanze e sbloccherà poteri mai visti prima. Square Enix ha promesso di svelare ulteriori dettagli sul gameplay e sulle caratteristiche tecniche del titolo nel corso dei prossimi mesi.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026