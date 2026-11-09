Kimi Antonelli torna in Italia: l’abbraccio di Bologna al nuovo campione del mondo

(Adnkronos) – Rientro in Italia speciale per Kimi Antonelli, accolto all’aeroporto di Bologna dopo il trionfo che lo ha consacrato nuovo campione del mondo di Formula 1. A salutarlo, anche la torre di controllo dello scalo emiliano, con un messaggio carico di entusiasmo: “Grande Kimi. Bentornato a casa, campione!”

Un saluto che assume un significato ancora più speciale per il ventenne bolognese, protagonista di un’impresa destinata a entrare nella storia dello sport italiano. Otto giorni fa con il terzo posto conquistato al Gran Premio del Messico, Antonelli ha infatti matematicamente conquistato il Mondiale 2026, riportando un pilota italiano sul tetto della Formula 1 dopo 73 anni. L’ultimo a riuscirci era stato Alberto Ascari, campione del mondo nel 1952 e nel 1953. Prima di lui, nel 1950, il primo titolo iridato della storia della Formula 1 era andato a Giuseppe Farina. Antonelli diventa così il terzo italiano a conquistare il campionato piloti e il più giovane campione del mondo nella storia della categoria, a soli 20 anni.

Al volante della Mercedes, il pilota cresciuto a Casalecchio di Reno ha firmato una stagione straordinaria, impreziosita da nove vittorie e dal successo nel Gran Premio d’Italia a Monza, davanti al pubblico di casa. E adesso il ritorno nella sua terra, accolto anche dalla voce della torre di controllo di Bologna. Un semplice messaggio radio, ma capace di racchiudere l’orgoglio di un’intera città: bentornato a casa, Kimi.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026