Kimbal, fratello di Elon Musk oggi a Palazzo Chigi: incontro con Giuli, stretta di mano con Meloni

(Adnkronos) – Kimbal Musk, fratello del patron di Tesla, SpaceX e Xi, è andato oggi a Palazzo Chigi con il portavoce e referente italiano Andrea Stroppa. A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, era a Chigi per un incontro già previsto, e poiché Musk gli aveva chiesto un appuntamento, il titolare del Mic ha chiesto di poterlo ricevere a Palazzo Chigi. Dopo il colloquio privato – riferiscono fonti accreditate – Giuli ha domandato a Giorgia Meloni se avesse la possibilità di andare a stringergli la mano. Cosa che è avvenuta. Nell'incontro privato tra Giuli e Kimbal Musk, quest'ultimo ha presentato al ministero della Cultura alcuni progetti della sua società che si occupa di intrattenimento culturale attraverso nuove tecnologie di livello globale. Giuli lo ha ascoltato e, come Mic, valuterà questa, come tante altre proposte culturali che costantemente arrivano da imprenditori del settore. Ad accompagnare Kimbal Musk, che si è presentato nella sede del governo con un cappello texano bianco parecchio vistoso, oltre a Stroppa, anche Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli, che però non è entrata a Palazzo Chigi. "Piacevole incontro oggi a Roma con Kimbal Musk, con il quale abbiamo parlato di innovazione, spettacolo e delle infinite potenzialità dell'arte e della cultura italiana nel mondo" scrive sui social Matteo Salvini, vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega a corredo di una foto che lo ritrae con il fratello di Elon Musk. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Gennaio 2025