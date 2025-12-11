Kim Kardashian arriva su Fortnite

(Adnkronos) – La notizia potrebbe cogliere di sorpresa i puristi del gaming, ma rientra perfettamente nella strategia di espansione del metaverso perseguita da Epic Games. A distanza di tempo dalla collaborazione con case di alta moda come Balenciaga, il battle royale si prepara ad ospitare Kim Kardashian. L'annuncio è arrivato tramite un trailer a sorpresa che ha confermato non solo la presenza dell'imprenditrice digitale all'interno del gioco, ma anche una stretta sinergia con il suo marchio di abbigliamento, SKIMS. Stando a quanto emerso dai dataminer e dalle prime immagini apparse brevemente online prima di essere rimosse, il lancio ufficiale è fissato per sabato 13 dicembre 2025. L'operazione appare particolarmente estesa: non si tratterà di una singola skin, ma di un pacchetto articolato che include tre varianti principali e oltre otto stili alternativi, con una vasta gamma di acconciature personalizzabili. Sebbene non sia ancora chiaro come questi elementi saranno distribuiti nei bundle acquistabili, la struttura dell'offerta suggerisce una forte integrazione tra l'identità virtuale del personaggio e la linea di prodotti reali del brand associato. Per quanto riguarda i contenuti specifici, le indiscrezioni puntano su un posizionamento di prezzo in linea con gli standard del negozio oggetti, con le skin principali, incluse le varianti in pelliccia e in pelle, che dovrebbero attestarsi sui 1.500 V-Bucks. L'ecosistema cosmetico viene completato da accessori tematici che riflettono lo stile di vita della star: un deltaplano a forma di jet privato, dorsi decorativi che includono set per il trucco e ring light, e uno strumento di raccolta che trasforma una borsa di lusso in un'arma contundente. Particolare curiosità ha suscitato l'emote dedicata, che riprende la celebre posa della copertina di Paper Magazine; in un adattamento necessario per il target di Fortnite, tuttavia, la coppa di champagne originale è stata sostituita da un contenitore di Chug Jug, mantenendo l'iconicità del gesto pur rispettando i toni del videogioco.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Dicembre 2025