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Kim Kardashian a Montecarlo, ‘ruba’ asciugamano ad Antonelli e bacia Hamilton

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(Adnkronos) –
Kim Kardashiam 'ruba' l'asciugamano ad Andrea Kimi Antonelli e bacia Lewis Hamilton. L'imprenditrice americana, che da mesi ormai si sta frequentando con il pilota della Ferrari, ha assistito al Gran Premio di Montecarlo andato in scena ieri, vinto da Antonelli con Hamilton secondo. Kardashian non è, ovviamente, passata inosservata, raccogliendo su di sé le attenzioni dei tanti 'paparazzi' presenti, con i video che la ritraevano nel paddock che hanno fatto il giro del web, diventando rapidamente virali. Tra questi uno che ritrae Kim camminare in pista al termine della gara e raccogliere un asciugamano come souvenir. Il problema è che quell'asciugamano era destinato ad Antonelli. Dopo la gara Kardashian è stata protagonista anche di un momento romantico con Hamilton. Durante la premiazione il pilota Ferrari le ha inviato un bacio direttamente dal podio, prima della cerimonia di premiazione, e poi, quando l'ha raggiunta in strada, l'ha abbracciata baciandola dolcemente sulla guancia.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Giugno 2026

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