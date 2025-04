Killian Nielsen contro la madre Brigitte: “Escluso dalla famiglia per i miei problemi con l’alcol”

(Adnkronos) –

Killian Nielsen è stato oggi, giovedì 10 aprile, ospite di Caterina Balivo a 'La volta buona'. Il figlio dell'attrice e modella danese Brigitte ha parlato del difficile rapporto che ha oggi con la madre che non vede da tempo, anche a causa del suo passato legato alle dipendenze dall'alcol. Killian Nielsen è stato ospite in studio con la compagna Laura, che lo ha aiutato a uscire dal tunnel delle dipendenze: "Sono sempre rimasto solo e non avendo consigli sono caduto nelle dipendenze, come le dipendenze. Superarla è stata dura, a 30 anni ho trovato Laura e grazie a lei sono tornato in vita", ha detto Killian. "Ero un alcolizzato, non potevo partecipare agli eventi e sono sempre stato messo da parte", ha aggiunto. E poi ha spiegato come si sono rotti i rapporti con la madre Brigitte: "Fino a poco tempo fa avevo rapporti con mia madre, erano perfetti. Quando ho conosciuto Laura e mi sono riavvicinato a mio padre adottivo e lei, ma a causa di una storia che ho pubblicato sui social in cui si vedeva che avevo partecipato a una festa di mio padre adottivo, Raoul Meyer (ex marito dell'attrice) si è rotto qualcosa", ha raccontato. E poi ha spiegato: "Ma poche settimane dopo questa storia le telefono perché doveva fare un evento a Capri, chiedendole se potessi andare anche io perché c'erano anche i miei fratelli. Lei mi dice che non potevo andarci a causa dei miei problemi con l'alcol". La compagna Laura, ha aggiunto: "Una volta gli hanno anche detto 'Per parlare con tua mamma devi prendere appuntamento'". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2025