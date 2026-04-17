Kia Sportage Black Edition: nuovo look e motorizzazione ibrida

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Kia amplia la gamma del suo SUV più rappresentativo introducendo Kia Sportage Black Edition, una versione che punta a rafforzare l’identità del modello senza intervenire in modo radicale sulla struttura tecnica. L’obiettivo è chiaro: offrire un’alternativa più caratterizzata dal punto di vista stilistico, mantenendo al tempo stesso una proposta coerente con l’elettrificazione. La Black Edition si inserisce in un segmento estremamente competitivo, dove il design continua a essere uno degli elementi decisivi nella scelta. In questo contesto, Kia sceglie di lavorare sui dettagli per rendere la Sportage più riconoscibile, senza alterarne l’equilibrio complessivo. L’elemento distintivo è rappresentato dall’uso esteso del nero lucido su numerosi componenti esterni: griglia, profili, specchietti, barre sul tetto e dettagli del paraurti. A completare l’impatto visivo contribuiscono il logo Kia in versione scura e l’emblema Sportage nero, insieme ai cerchi in lega da 19 pollici con finitura dedicata. Il risultato è un’estetica più marcata, che trova la sua massima espressione negli abbinamenti con carrozzerie chiare e configurazioni bicolore con tetto nero. Una scelta che non cambia il linguaggio stilistico del modello, ma ne enfatizza la presenza su strada. All’interno, l’impostazione resta fedele alla filosofia già vista sulla Sportage, con il doppio display da 12,3 pollici e un ambiente dominato da tonalità scure. I materiali e i rivestimenti dedicati puntano più sulla coerenza estetica che sulla rottura con il passato. Sul piano tecnico, la proposta si affida alla motorizzazione Full Hybrid: un sistema che combina un 1.6 T-GDI da 180 CV con un motore elettrico, per una potenza complessiva di 239 CV, abbinata a un cambio automatico a sei rapporti. Una soluzione già consolidata, che privilegia equilibrio ed efficienza piuttosto che un’impostazione orientata alle prestazioni pure. La Sportage Black Edition si inserisce in una storia iniziata nel 1993 e consolidata nel tempo, con vendite europee stabilmente elevate. Un aggiornamento che conferma la strategia Kia: evolvere senza stravolgere, mantenendo competitività attraverso interventi mirati.

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Pubblicato il 17 Aprile 2026