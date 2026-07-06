KIA EV2 amplia la gamma: arrivano Black-Line, Long Range e GT-Line

(Adnkronos) –

Kia rafforza la propria offensiva nel segmento dei SUV elettrici compatti completando la gamma EV2 con tre nuove varianti pensate per soddisfare esigenze differenti. La produzione è già iniziata nello stabilimento europeo di Zilina, in Slovacchia, dove vengono assemblate la nuova EV2 Black-Line, la versione Long Range e la più dinamica GT-Line.

La principale novità tecnica è rappresentata dalla nuova batteria Long Range da 61,0 kWh, che porta l'autonomia fino a 453 km nel ciclo WLTP. Costruita sulla piattaforma E-GMP a 400 Volt, la EV2 supporta la ricarica rapida in corrente continua dal 10 all'80% in circa 30 minuti, oltre alla ricarica AC da 11 e 22 kW.

La dotazione comprende inoltre pianificazione intelligente dei percorsi, tecnologia Plug & Charge, ricarica bidirezionale e accesso, tramite Kia Charge, a oltre un milione di punti di ricarica distribuiti in 27 Paesi europei. Al vertice della gamma debutta la nuova Kia EV2 Black-Line, caratterizzata da dettagli nero lucido, logo Kia nero, tetto bicolore, cerchi in lega da 19 pollici completamente neri e un abitacolo con finiture dedicate. Di serie sono presenti il sistema multimediale Kia ccNC con navigazione, impianto audio Harman/Kardon e il sistema di assistenza alla guida Highway Driving Assist 2.0.

La GT-Line rappresenta invece l'anima più sportiva della EV2 grazie a specifici elementi estetici, volante sportivo a tre razze, pedali in metallo e dotazioni come la Digital Key 2.0 e i sedili con funzione memoria. Con queste novità Kia amplia ulteriormente l'offerta della EV2, confermando la volontà di rafforzare la propria presenza nel mercato europeo dei SUV elettrici compatti attraverso una gamma sempre più ricca, tecnologica e orientata alle diverse esigenze dei clienti.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Luglio 2026