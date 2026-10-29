Khader (Biogen), “”Diagnosi precoce rappresenta oggi una leva strategica per l’innovazione””

“La diagnosi precoce rappresenta oggi una priorità per il sistema salute”. Le nuove tecnologie “sono oggi un elemento fondamentale non solo per una diagnosi sempre più precoce, ma anche per favorire l’innovazione terapeutica”. Lo ha affermato Leila Khader, medical affairs director di Biogen, in occasione del cinquantaseiesimo congresso della Società italiana di neurologia (Sin) che si è tenuto a Firenze dal 24 al 27 ottobre, sottolineando come la neurologia stia attraversando una fase di profonda trasformazione grazie ai progressi della genetica, della biologia molecolare e delle tecnologie digitali.



Pubblicato il 29 Ottobre 2026