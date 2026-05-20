Kevin Spacey e Terry Gilliam per Mònde – Festa del Cinema sui Cammini

(Adnkronos) – Kevin Spacey, che riceverà l’Honorary Mònde Award 2026, Terry Gilliam, al centro di una retrospettiva e di una masterclass, Matthew Modine. Lino Musella, Margherita Buy, Maurizio Nichetti, Rosa Diletta Rossi, Claudio Castrogiovanni, Sara Ciocca e Antonella Lattanzi. Dal 28 al 31 maggio Foggia ospita la nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, quattro giorni tra film, camminate e riflessione dedicati al viaggio lento che declinano l’imprevisto il tema scelto per questa edizione di Mònde, un evento che trasforma la città in un laboratorio diffuso di cinema, cultura e formazione a cielo aperto con un ricco programma che unisce cinema, natura, cammino, musica, spettacoli e incontri autori italiani e internazionali. Mònde, diretto da Luciano Toriello, diventa momento di confronto aperto tra Arte e Cultura. Grazie a una programmazione suddivisa in quattro giornate con oltre 60 eventi distribuiti in diversi luoghi della città. Da quest’anno Mònde si arricchisce di una importante sezione internazionale con la consulenza di Silvia Bizio. Ospiti d’onore di questa edizione Kevin Spacey, Terry Gilliam e Matthew Modine. “Abbiamo più di 60 eventi e tanti ospiti anche internazionali – dichiara Luciano Toriello, direttore artistico di Mònde – ma anche molti registi indipendenti provenienti da tutto il mondo. Mònde sta crescendo e lo sta facendo senza dimenticare da dove viene e mantenendo forte l'identità che è quella del tema del viaggio, dei cammini, del turismo lento e sostenibile”. L’attore, due volte premio Oscar, Kevin Spacey sarà ospite del festival venerdì 29 maggio2026 all’ Arena Mònde, Villa Comunale di Foggia, dove prenderà parte a un incontro pubblico condotto dalla giornalista Silvia Bizio nell’ambito dei “Dialoghi di Cinema”, uno dei momenti centrali della manifestazione dedicati al confronto diretto tra grandi protagonisti del cinema mondiale e il pubblico. Nel corso della serata sarà inoltre conferito a Kevin Spacey l’Honorary Mònde Award 2026. Il conferimento dell’Honorary Mònde Award 2026 a Kevin Spacey vuole riconoscere un percorso artistico che ha dato vita a personaggi complessi e memorabili, contribuendo a opere che hanno segnato in modo profondo l’immaginario contemporaneo – dice il direttore di Mònde, Luciano Toriello ”. “La presenza di Kevin Spacey – spiega Toriello – si inserisce inoltre in un’edizione che, probabilmente come mai prima d’ora, riesce a mettere insieme visioni, generazioni e geografie del cinema mondiale. Inoltre aggiunge – Terry Gilliam terrà una masterclass e accompagnerà una grande retrospettiva con i suoi film, per tutti i quattro giorni del festival. Ci sarà anche Matthew Modine, interprete simbolo di un cinema americano capace di attraversare autorialità e cultura popolare. E questo soltanto limitandoci agli ospiti già annunciati”, osserva Toriello, sottolineando che “a tutto questo si aggiunge un evento speciale unico in Italia nel 2026: gli Asian Dub Foundation che sonorizzeranno dal vivo L'odio (La Haine) di Mathieu Kassovitz, è il segno di un festival che prova a tenere insieme cinema, musica, immaginario contemporaneo e riflessione civile, trasformando per alcuni giorni Foggia in uno spazio di connessione internazionale tra arti, sguardi ed esperienze” La retrospettiva su Terry Gilliam, include una selezione delle sue opere più significative. Il festival ospita inoltre importanti protagonisti del cinema italiano. Tra questi Lino Musella, David di Donatello come miglior attore non protagonista per Nonostante di Valerio Mastandrea,che sarà proiettato al festival. Margherita Buy riceverà il Premio speciale Maria Marcone e sarà presente con il film Volare (2023). Maurizio Nichetti riceverà il Premio speciale Fondazione Monti Uniti, presenterà il film Amiche mai (2024) e terrà una masterclass. Tra gli ospiti anche Rosa Diletta Rossi e Claudio Castrogiovanni e Sara Ciocca, oltre a Krzysztof Komander. Sono inoltre presenti Antonella Lattanziper la sezione masterclass e scrittura, e gli ospiti dei dialoghi culturali Gloria Aura Bortolini, Saskia Terzani, Alessandra Carrillo, Carlo Fontana, Nour Melehi e Francesca Rispoli. In concorso 21 lungometraggi eoltre 50 cortometraggi provenienti da Italia, Francia, Spagna, Turchia, Iran, India, Brasile, Canada, Regno Unito, Perù e Stati Uniti, suddivisi nelle sezioni Panorama Cammini, Panorama Memoria, Panorama Archeologia e Panorama Kids & Generation. Il miglior corto accederà al circuito del NewFilmmakers Los Angeles 2027. Panorama Cammini, cuore identitario del festival, raccoglie nove film dedicati ai temi del viaggio. Panorama Memoria, dedicata al rapporto tra cinema, memoria collettiva e impegno civile, propone 6 lungometraggi e 17 cortometraggi internazionali che affrontano temi storici, identitari e sociali. La sezione Panorama Archeologia, realizzata in collaborazione con l’Università di Foggia e dedicata al Premio Marina Mazzei, approfondisce il dialogo tra cinema e patrimonio storico. Spazio anche alla sezione Panorama Kids & Generation, dedicata all’infanzia e all’adolescenza, con 18 cortometraggi tra opere indipendenti e lavori realizzati da studenti. Il Premio speciale Mònde Kids sarà assegnato a Krzysztof Komander per Pixie. The New Beginning, già inserito nel circuito internazionale di Locarno Kids. All’interno della nona edizione di Mònde I Cammini di Mònde, gli itinerari urbani in calendario dal 29 al 31 maggio. Una passeggiata nella Foggia dell’Ottocento concepita come un viaggio nel tempo tra fotografie d’epoca, racconti e parole dimenticate, per accompagnare i più piccoli alla scoperta della memoria e delle trasformazioni della città. Tra gli eventi speciali della nona edizione di figurano appuntamenti musicali e performance ibride, come il live cinema degli Asian Dub Foundation con il cine-concerto de L’odio, oltre ai DJ set di Samuel e Johnny Marsiglia, a conferma della vocazione interdisciplinare del festival. Mònde torna poi nella prima settimana di ottobre, nella cornice unica e suggestiva dello storico Rione Junno di Monte Sant’Angelo.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026