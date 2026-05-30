Kevin Spacey a Foggia per ‘Mònde’ : “Grazie per la vostra calorosa accoglienza”

“Amo l’Italia, non ero mai stato in questa particolare regione, in questo posto, anzi è particolarmente gradita la vostra accoglienza calorosa”. Lo ha detto (intervistato dalla giornalista Silvia Bizio) il due volte premio Oscar Kevin Spacey, ospite di ‘Mònde – Festa del Cinema’ sui Cammini, in programma a Foggia fino a domenica 31 maggio nell’Arena Monde allestita davanti la villa comunale. “E’ stato un grandissimo piacere rivedere qui – ha aggiunto – il mio vecchio amico Matthew Modine (attore, regista e produttore statunitense anche lui a Foggia ndr). Ci conosciamo dagli anni ’80”. L’attore ha ricevuto l’Honorary Mònde Award 2026, riconoscimento che il festival assegna alle personalità che hanno lasciato un segno profondo nell’immaginario cinematografico contemporaneo, consegnato dall’assessore regionale Raffaele Piemontese, a testimonianza della “vicinanza della Regione Puglia a una manifestazione che negli anni è diventata uno strumento efficace di promozione culturale e territoriale”. Spacey ha risposto anche ad una domanda relativa la differenza tra cinema e teatro. “Certamente la telecamera o la videocamera non sa la differenza se quello che stanno girando è per il cinema o la televisione per cui per un attore quello che è importante è ciò che c’è sulla sceneggiatura – ha detto -. Quello che posso garantire è che io sono un topo da teatro, la mia esperienza, la mia preparazione viene dal teatro ed è la mia forza. La recitazione mi ha dato tantissimi alti e bassi ma quello che ho imparato su di me è che sia le mie forze sia le mie debolezze sono quelle che mi portano avanti. Quindi qualunque sia la vostra professione, che sia recitazione, la medicina, qualunque cosa sia, è ovvio che ci sono momenti in cui si perde e momenti in cui si va avanti”. Oggi, invece, sarà l’assessora regionale al turismo Graziamaria Starace a consegnare il riconoscimento al film vincitore della sezione ‘Panorama Cammini’, dedicata alle opere che raccontano il viaggio, il movimento, l’incontro tra culture e la relazione tra comunità e territori, temi che da sempre rappresentano il cuore identitario di Mònde. Con oltre 80 appuntamenti tra proiezioni, masterclass, incontri, dialoghi, percorsi urbani, attività formative e momenti di networking internazionale, Mònde 2026 continua a valorizzare il ruolo della Puglia come terra di cinema, creatività e accoglienza.



Pubblicato il 30 Maggio 2026