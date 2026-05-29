Kenya, incendio in collegio femminile: 16 morti. Arrestate 8 studentesse

(Adnkronos) – Sedici studentesse hanno perso la vita a causa di un incendio doloso in un collegio femminile in Kenya e altre otto sono state arrestate con l'accusa di aver appiccato il fuoco. Lo ha riferito dalla polizia. L'incendio, scoppiato presso l'Accademia femminile Utumishi a Gilgil, a circa 120 chilometri a nord-ovest della capitale Nairobi, ha devastato il piano superiore di un dormitorio che ospitava 135 letti a castello. Dopo aver raccolto le testimonianze di studenti e personale scolastico e dopo un'analisi forense dei filmati delle telecamere di sorveglianza, otto alunne della scuola sono state identificate come "persone di interesse in relazione alla pianificazione e all'esecuzione" del rogo, ha dichiarato il Servizio di Polizia Nazionale in un comunicato. Le indagini per accertare le cause esatte dell'incendio sono tuttora in corso. La polizia ha dichiarato che le studentesse sono state fermate per essere interrogate dagli investigatori che indagano sul tragico rogo. Il Kenya ha una lunga storia di incendi nelle scuole: solo due anni fa 21 persone hanno perso la vita in un rogo divampato in un dormitorio nel Kenya centrale. Molti incendi nei collegi sono stati causati da atti dolosi, con studenti scontenti per la disciplina e le condizioni di vita accusati di esserne responsabili, come ricorda la Bbc.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026