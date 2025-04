Kenya, 14enne uccisa dall’attacco di una leonessa

(Adnkronos) – Una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata attaccata da una leonessa nei pressi del Parco nazionale di Nairobi, secondo quanto riferito dal Kenya Wildlife Service. L’incidente è avvenuto in un ranch situato al confine meridionale del parco. Le autorità hanno avviato un’indagine sull’accaduto, come riportato dal quotidiano keniota The Star. In un altro episodio, un uomo di 54 anni è deceduto dopo essere stato attaccato da un elefante nella contea di Nyeri, anche in questo caso secondo fonti confermate dal Kws, che ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e spiegato di aver mobilitato squadre di pronto intervento in entrambe le zone per prevenire nuovi incidenti. Organizzazioni civili e ambientaliste hanno sollecitato misure preventive più efficaci, come il potenziamento delle recinzioni, l’installazione di sistemi di allerta e campagne di sensibilizzazione della popolazione, vista la ricorrenza di attacchi di questo tipo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Aprile 2025