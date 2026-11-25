(Adnkronos) – A oltre sessant’anni dall’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, Hollywood torna a interrogarsi sui possibili legami tra la criminalità organizzata e uno degli eventi più oscuri e controversi della storia americana. Lo fa con ‘Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy’, diretto da Roland Joffé e interpretato da John Travolta, film d’apertura della 44/a edizione del Torino Film Festival. Al centro della vicenda c’è la mafia di Chicago, la potente Chicago Outfit, e il suo presunto coinvolgimento nella preparazione e nella gestione dell’attentato al presidente americano. La trama si sviluppa nell’arco di 48 ore attorno al 22 novembre 1963 e ricostruisce, attraverso intrighi, alleanze e rapporti sotterranei tra criminalità e politica, il mondo che avrebbe fatto da sfondo all’uccisione di Kennedy. Travolta veste i panni di Johnny Roselli, figura di primo piano della malavita americana, uomo di collegamento tra Chicago, la West Coast e Las Vegas, chiamato a muoversi in un intreccio di potere, interessi e segreti. L’anteprima internazionale si è svolta ieri sera al Teatro Regio, alla presenza dello stesso Travolta e del regista, due volte candidato agli Oscar. Un’apertura di grande richiamo internazionale per la manifestazione torinese diretta da Giulio Base, che ha scelto di inaugurare la nuova edizione con un’opera destinata a riaccendere il dibattito su uno degli eventi più studiati, raccontati e discussi del Novecento.

La novità del film sta soprattutto nel punto di osservazione. Joffé, autore di opere di grande intensità come ‘Mission’ e ‘Urla del silenzio’, ha abbandonato la tradizionale ricostruzione dell’attentato per addentrarsi nei rapporti tra politica, potere e criminalità organizzata. Al centro della vicenda c’è infatti la cosiddetta Chicago Outfit, l’organizzazione criminale che negli anni Cinquanta e nei primi Sessanta faceva capo a figure come Sam Giancana e Anthony Accardo.

La storia si sviluppa nell’arco di 48 ore attorno al 22 novembre 1963, giorno dell’uccisione di Kennedy a Dallas. Il racconto segue uomini che, secondo la versione proposta dalla sceneggiatura, avrebbero avuto un ruolo nella preparazione e nella gestione dell’attentato, ricostruendo le dinamiche interne alla criminalità organizzata americana e i suoi presunti collegamenti con il mondo politico. È una prospettiva che il film presenta come inedita, ma che richiede una necessaria distinzione tra racconto cinematografico e ricostruzione storica. La responsabilità dell’assassinio di Kennedy rimane infatti oggetto di un lungo confronto pubblico e storiografico: le conclusioni ufficiali delle indagini hanno attribuito a Lee Harvey Oswald la responsabilità degli spari, mentre le ipotesi di complotto continuano ad alimentare discussioni e interpretazioni. La tesi di un coinvolgimento della mafia di Chicago e dell’esistenza di un secondo tiratore appartiene alla versione narrativa sostenuta dagli autori del film e non costituisce un fatto storicamente accertato.

A rendere particolarmente singolare il progetto è proprio la sua origine. La sceneggiatura è firmata da Nicholas ‘Nicki’ Celozzi, pronipote di Sam Giancana, che sostiene di aver raccolto il racconto dallo zio Pepe, fratello del boss e, secondo la sua testimonianza, presente accanto a lui nelle ore dell’assassinio. «La storia veniva da Pepe Giancana, che era nella stanza con Sam durante quei due giorni», ha spiegato Celozzi, sottolineando come il film nasca da ricordi e testimonianze familiari. Un materiale che lo sceneggiatore afferma di aver custodito a lungo e che ha cominciato a trasformare in un copione nel 2018. Al progetto ha collaborato anche Bonnie Giancana, figlia di Sam, coinvolta come produttrice esecutiva. La produzione è firmata da Kevin DeWalt per Minds Eye Entertainment insieme allo stesso Celozzi.

Il cuore del film non è, nelle intenzioni degli autori, la rappresentazione spettacolare dell’attentato, ma il mondo di relazioni, paure e interessi che lo avrebbe circondato. Una scelta che spiega anche l’impostazione corale della pellicola: il presidente Kennedy non è interpretato da alcun attore e la sequenza dell’assassinio occupa uno spazio relativamente contenuto. L’attenzione si concentra invece sugli uomini che, nella versione proposta dal film, si muovono dietro le quinte.

A interpretare Johnny Roselli, figura di primo piano della criminalità organizzata e uomo di collegamento tra Chicago, la West Coast e Las Vegas, è John Travolta. Accanto a lui Robert Carlyle veste i panni di Jack Ruby, il proprietario del nightclub di Dallas che uccise Oswald davanti alle telecamere mentre si trovava sotto custodia della polizia. Dermot Mulroney interpreta Chuckie Nicoletti, guardia del corpo e sicario legato a Giancana, mentre Mandy Patinkin è Anthony Accardo, il potente dirigente della Chicago Outfit. Jefferson White presta il volto a Lee Harvey Oswald e Thomas Fiscella interpreta Sam Giancana. Travolta, due volte candidato all’Oscar e vincitore di Golden Globe ed Emmy, ha raccontato di essere rimasto colpito dalla sceneggiatura e dalla particolare origine del racconto. L’attore interpreta Roselli, personaggio enigmatico, abile nelle relazioni e abituato a muoversi lontano dai riflettori. Per prepararsi ha approfondito la documentazione storica disponibile, cercando di restituire le sfumature di un uomo che, secondo la descrizione degli autori, univa fascino personale e spietatezza.

Anche Robert Carlyle ha lavorato a lungo sulla costruzione di Jack Ruby, concentrandosi soprattutto sulla voce e sull’accento di Chicago. Mandy Patinkin, che interpreta Accardo, ha invece evocato il ricordo personale dell’assassinio: aveva undici anni quando Kennedy venne ucciso e conserva ancora nella memoria le immagini televisive di quei giorni.

Dietro la macchina da presa c’è Roland Joffé, regista capace di affrontare grandi eventi storici attraverso il destino individuale dei protagonisti. Per lui, November 1963 non vuole necessariamente fornire una risposta definitiva alla domanda su chi abbia organizzato l’assassinio, quanto piuttosto indagare la mentalità che può rendere possibile un gesto di tale portata: la ricerca del potere, la fedeltà assoluta al gruppo, la paura del tradimento e il bisogno di appartenenza.

«Il film non si propone di risolvere l’evento o di dimostrare che cosa sia successo», ha spiegato Joffé. «Vuole rispondere a una domanda: quale mentalità rende possibile un atto del genere?». Una riflessione che, nelle intenzioni del regista, supera i confini della ricostruzione storica per interrogare anche il presente. Il potere, la manipolazione, la fedeltà e la paura sono elementi che attraversano epoche diverse e che continuano a condizionare la vita politica e sociale.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla ricostruzione visiva dell’America del 1963. Le riprese si sono svolte a Winnipeg, in Canada, dove il quartiere storico dell’Exchange District ha permesso di ricreare tanto l’atmosfera di Chicago quanto quella di Dallas. La scenografia di David Brisbin ha ricostruito luoghi simbolici come il Texas School Book Depository, Dealey Plaza e il Grassy Knoll, mentre i costumi di Heather Neale hanno contribuito a restituire le differenze sociali e i rapporti di potere tra i personaggi.

L’obiettivo è stato costruire un universo visivo in cui la precisione d’epoca si intreccia con una narrazione frammentata, fatta di punti di vista paralleli, schermi divisi e azioni che si svolgono contemporaneamente. Una scelta stilistica che accompagna lo spettatore dentro le 48 ore più drammatiche della vicenda. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 25 Novembre 2026