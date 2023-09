Ken Follett, esce ‘Le armi della luce’: quinto capitolo della saga di Kingsbridge

(Adnkronos) –

Esce martedì 26 settembre, in contemporanea mondiale (in Italia da Mondadori) 'Le armi della luce', il nuovo romanzo dello scrittore britannico Ken Follett, uno degli autori di bestseller più letti e amati al mondo (con 36 libri pubblicati e più di 188 milioni di copie vendute), che rappresenta il q. Follett, che vive in Inghilterra, nell'Hertfordshire, con la moglie Barbara, in 'Le armi della luce' porta i lettori tra il 1792 e il 1824, un'epoca di grandissimi cambiamenti, in cui il progresso si scontra con le tradizioni del vecchio mondo rurale e il governo dispotico è determinato a fare dell’Inghilterra un potente impero commerciale. A Kingsbridge l'industrializzazione si fa rapidamente strada riducendo alla miseria la maggior parte della popolazione dedita alla manifattura tessile, la principale fonte di reddito della città. La vita di un gruppo di famiglie collegate tra loro viene stravolta dalla nuova era delle macchine, mentre imperversa la guerra con la vicina Francia di Napoleone Bonaparte che giunge alla sua epocale conclusione con la battaglia di Waterloo. Scoppiano le rivolte del pane, gli scioperi e la ribellione contro l’arruolamento forzato nell’esercito. Una coraggiosa filatrice, un ragazzo geniale, una giovane idealista che fonda una scuola per bambini disagiati, un commerciante di tessuti travolto dai debiti del padre, una moglie infedele, un operaio ribelle, un artigiano intraprendente, un vescovo inetto, un ricco imprenditore senza scrupoli sono solo alcuni dei personaggi che animano questa storia indimenticabile. Sin dal primo bestseller ('La cruna dell'ago', spy story ambientata durante la Seconda guerra mondiale), Ken Follett ('I pilastri della terra' è il suo libro più noto) ha abituato i lettori a eroine ed eroi carismatici, che in questo caso combattono per un futuro libero dall'oppressione, personaggi cattivi e perversi, che in 'Le armi della luce' cercano di mantenere a ogni costo i loro privilegi, in un intreccio di dettagli storici accuratamente documentati. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Settembre 2023