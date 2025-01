Kelly Doualla, chi è la giovane promessa dell’atletica azzurra

(Adnkronos) –

Kelly Ann Doualla fa sognare l'atletica azzurra. La giovanissima velocista, ad appena 15 anni, ha fatto registrare il nuovo record europeo Under 18 nei 60 metri, vincendo ad Ancona in 7"23. Ma chi è Doualla?

Kelly Ann Doualla è nata a Pavia da genitori camerunensi, entrambi operatori sanitari ma da tempo in possesso della cittadinanza italiana. Vive a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi e da anni si allena con il Cus Pro Patria Milano sotto la guida del coach Walter Monti, che le fa disputare gare anche con i maschi di 16 e 17 anni. Doualla inizia a correre a livello agonistico molto presto, e già nel 2022 si era fatta notare ai Giochi Studenteschi, dove aveva fatto registrare, negli 80 metri, persino un tempo migliore del vincitore maschile della categoria, con un 9"79 che le ha permesso di staccare di circa 30 metri la seconda classificata. Lo scorso maggio Kelly si è cimentata nei 100 metri, corsi a Brescia in 11"73. Ma non c'è solo la velocità. Doualla infatti gareggia anche nel salto in lungo, con un record personale di 6,24 metri. La giovane velocista ha già partecipato a un raduno delle nazionali giovanili italiane, e presto potremmo vederla su palcoscenici molto prestigiosi. La sua parabola, insomma, ricorda quella di Gout Gout, fenomeno australiano della velocità in cui molti già vedono il 'nuovo Bolt'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Gennaio 2025