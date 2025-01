Kate Middleton, il primo compleanno dopo l’intervento: gli auguri di Carlo e Camilla

(Adnkronos) –

Kate Middleton spegne oggi 43 candeline. La principessa del Galles passerà la giornata del suo compleanno nella casa di Windsor, con il marito William, il principe di Galles, e i loro figli George, Charlotte e Louis. La prossima settimana segnerà un anno da quando Kate è stata ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico addominale il 16 gennaio, appena sette giorni dopo aver compiuto 42 anni. La famiglia reale spera in un 2025 migliore dopo quello che William ha descritto come un anno "brutale" e probabilmente "il più duro" della sua vita, con suo padre, il re, a cui è stata diagnosticata la malattia. Proprio da Carlo e dalla regina Camilla sono giunti gli auguri alla moglie di William, tramite il loro account ufficiale su X. "Buon compleanno alla principessa del Galles!", hanno scritto i sovrani britannici. Si prevede che la principessa, futura regina, continuerà il suo graduale ritorno agli impegni pubblici con ulteriori apparizioni quest'anno. Sembra che William e Kate siano intenzionati a compiere insieme una visita all'estero, come lo scorso autunno lasciò intendere il principe, che, durante il tour a Città del Capo, disse di "sperare che Catherine faccia un po' di più l'anno prossimo, quindi avremo altri viaggi in programma". Kate non prende parte a una visita ufficiale all'estero da più di 14 mesi. La principessa ha partecipato con la sua famiglia alle celebrazioni di Natale a Sandringham, dopo aver tenuto il concerto di canti natalizi all'Abbazia di Westminster all'inizio di dicembre. Nel corso dell'anno ha condiviso aggiornamenti sinceri sulla cura contro il cancro, dopo aver sopportato speculazioni crescenti sulla sua salute e sul luogo in cui si trovava dopo l'operazione. Speculazioni che aumentarono, quando Kensington Palace pubblicò una fotografia di Kate e dei suoi tre figli per la festa della mamma e che le agenzie fotografiche "cancellarono", quando si scoprì che era stata modificata digitalmente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Gennaio 2025