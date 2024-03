Kate chiede scusa per la foto ritoccata: “Sono stata io”

(Adnkronos) – Kate si è scusata e si è assunta la responsabilità per un "errore di editing" che ha portato una sua fotografia ufficiale, la prima dopo l'intervento dei mesi scorsi nella quale compare assieme ai suoi tre figli, a essere ritirata dalle agenzie fotografiche internazionali. In un tweet pubblicato sui social del principe e della principessa del Galles, Kate ha scritto: "Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto faccio un po' di editing. Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma. C.". —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Marzo 2024