Kalulu espulso in Inter-Juve, furia Spalletti contro La Penna

(Adnkronos) –

Furia Spalletti in Inter-Juventus. Oggi, sabato 14 febbraio, i nerazzurri hanno battuto i bianconeri a San Siro per 3-2, nel big match della 25esima giornata di Serie A. La partita è stata fortemente condizionata dall'espulsione, per doppia ammonizione, di Kalulu al 42', contestatissima sia dal difensore francese che dal tecnico bianconero, che a fine primo tempo è andato a lamentarsi direttamente con l'arbitro La Penna. Kalulu ha rimediato la seconda ammonizione per un'evidente simulazione di Bastoni che fa espellere l'avversario e esulta come se avesse segnato un gol. Un video che arriva dagli spalti di San Siro mostra Spalletti infuriato per la decisione del direttore di gara urlare: "Ci hai rovinato la partita", spalleggiato dalla dirigenza della Juventus. Giorgio Chiellini grida: "Non esiste una cosa del genere", e anche Damien Comolli si scaglia contro La Penna, tanto da essere spinto a forza via nel tunnel dallo stesso Spalletti.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Febbraio 2026