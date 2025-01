Kalinskaya-Kyrgios, gelo a Melbourne: si incontrano ma non si salutano

(Adnkronos) – Gelo all'Australian Open tra Anna Kalinskaya e Nick Kyrgios. La tennista russa, nonché fidanzata di Jannik Sinner, si prepara a esordire nel primo Slam della stagione, al via il prossimo 12 gennaio, proprio come l'australiano, che tornerà in campo dopo una lunga assenza. I due, che in passato hanno intrattenuto una relazione, si sono incontrati nei corridoi di Melbourne, ma senza salutarsi. Sui social stanno infatti rimbalzando foto in cui si vede Kyrgios girarsi e incrociare lo sguardo con Kalinskaya, che lo fulmina con un'occhiata e tira dritta per la sua strada. L'australiano allora le volta le spalle e comincia a parlare con Carlos Alcaraz. I rapporti tra i due sono peggiorati dopo la fine della loro relazione anche a causa dei continui attacchi di Kyrgios nei confronti di Sinner dopo lo scoppio del caso doping che ha riguardato l'azzurro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Gennaio 2025