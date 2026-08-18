K-Pop per i più piccoli e la quarta edizione della sfilata di moda sotto le stelle

Alberona torna a brillare. Domenica 23 agosto il borgo si veste di eleganza, creatività e spettacolo per la quarta edizione della sfilata di moda firmata dalle Amiche del Borgo, un appuntamento ormai divenuto tradizione dell’estate.

Ma prima ancora che la passerella si accenda, i più piccoli vivranno un momento speciale: uno spettacolo di K-Pop, pensato proprio per loro, che animerà la splendida cornice di Piazza Civetta. Un’anteprima vivace e colorata che aprirà la serata e inviterà famiglie e bambini a entrare nel clima festoso che caratterizza questo evento.

Per il quarto anno consecutivo, le ideatrici dell’iniziativa porteranno in scena una serata in cui la moda dialoga con la storia, le tradizioni e gli elementi più autentici di Alberona. Ogni edizione ha un tema diverso, scelto con cura dalle Amiche del Borgo: un filo conduttore che lega abiti, accessori e atmosfera, trasformando la sfilata in un racconto vivo del territorio. Un modo originale e coinvolgente per valorizzare la creatività locale e far riscoprire la bellezza del borgo attraverso lo stile.

«Questa quarta edizione rappresenta per noi un traguardo importante» spiegano le organizzatrici. «Lavoriamo mesi interamente su base volontaria per regalare ad Alberona una serata magica. Vedere la terrazza piena di gente, sorrisi ed entusiasmo è la nostra soddisfazione più grande.»

Una sola grande passione: trasformare Alberona in una splendida passerella sotto le stelle.

L’appuntamento è sul Muraglione, per una serata da non perdere, per grandi e piccini, all’insegna della moda, dello spettacolo e della condivisione, ancora una volta firmata dalle Amiche del Borgo.