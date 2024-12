Juventus-Venezia 2-2, Vlahovic salva i bianconeri al 95° su rigore

(Adnkronos) – Quarto pareggio di fila per la Juventus in Serie A, che evita la sconfitta in casa contro il Venezia ultimo in classifica grazie a un rigore segnato da Vlahovic al 95'. Al vantaggio di Gatti al 19', rispondono Ellertsson al 61' e l'autorete dello stesso Gatti all'83'. In classifica i bianconeri sono sesti con 28 punti dopo 16 giornate, mentre i lagunari salgono a quota 10 agganciando il Monza al 19° posto. Dopo una prima fase di studio alla prima occasione del match la Juventus passa in vantaggio al 19'. Su azione da calcio d'angolo, sponda di Thuram di testa sul secondo palo dove sbuca Gatti che supera Stankovic e firma l'1-0. Al 23' palla lunga per Vlahovic che in area sbaglia il tocco per Yildiz vanificando una grande opportunità. Al 29' lagunari a un passo dal pari: palla in area verso Pohjanpalo che di sponda serve Andersen, tiro potente dal limite dell'area con il pallone che si stampa sulla traversa. Un minuto dopo palla di Andersen bassa in area per Busio che calcia con il destro: Thuram interviene in scivolata e manda in calcio d'angolo. Al 31' primo cambio della partita con Svoboda infortunato che viene sostituito da Altare. Al 36' torna in attacco la squadra di casa con un cross basso da destra di Weah per Vlahovic la difesa ospite riesce a liberare. Al 43' scambio Weah-Koopmeiners, con lo statunitense che prova a entrare dentro l'area di rigore ma la difesa del Venezia si salva in angolo. Nel recupero tentativo di testa di Oristanio con Di Gregorio che respinge. La ripresa si apre con il giallo di Zampano per un fallo su Yildiz. Al 4' gol annullato al numero 10 bianconero, a segno di testa su azione d'angolo. Il pallone però impatta sul suo braccio prima di finire in rete. All'8' pericoloso Thuram con un destro a giro da fuori area che termina di poco a lato. Un minuto dopo ci prova anche l'ex juventino Nicolussi Caviglia con la palla che finisce alta sopra la traversa. Al 10' ci prova Yildiz ma Stankovic blocca senza troppi problemi. Al 15' ancora in attacco la squadra di Motta, oggi in tribuna per squalifica e sostituito in panchina dal suo vice Hugeux. Ci prova Kalulu che calcia con il destro da posizione defilata. Palla alta che termina sul fondo. Un minuto dopo trovano il pari i lagunari. Cross perfetto da destra di Zampano per Ellertsson che di testa trova la rete dell'1-1. Al 20' doppio cambio nella Juventus: fuori Weah e Koopmeiners, dentro Conceicao e Douglas Luiz. Al 22' occasione per i padroni di casa: cross di Vlahovic verso l'area di rigore, deviazione di Idzes e Stankovic che si salva in angolo. Al 27' palla di Thuram in area per Vlahovic che, da defilato, calcia con il sinistro trovando però la risposta della difesa del Venezia che manda in angolo. Alla mezz'ora doppio cambio per Di Francesco: fuori Pohjanpalo e Andersen, dentro Yeboah e Candela. Al 35' dopo scocca l'ora di Fagioli, esce Savona, mentre per gli ospiti Gytkjær e Crnigoj prendono il posto di Oristanio ed Ellertsson. Al 38' il vantaggio degli ospiti: sulla punizione tagliata da sinistra di Nicolussi Caviglia, Gatti, per anticpare Idzes a centro area, mette alle spalle di Di Gregorio. Subito dopo escono Danilo e Yildiz, sostituiti da Locatelli e Nico Gonzalez al rientro dopo due mesi e mezzo. Al quinto minuto di recupero la Juventus evita il primo ko in campionato grazie a un fallo di mano in area di Candela: rigore inevitabile: Dagli 11 metri Vlahovic spiazza Stankovic e fa 2-2. Si chiude tra i fischi dell'Allianz Stadium. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Dicembre 2024