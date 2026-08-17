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Juventus, ufficiale Lucumì e Vicario a un passo

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(Adnkronos) –
Ora è ufficiale: Jhon Lucumì è un nuovo giocatore della Juventus. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito. "Un nuovo arrivo in casa bianconera va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti: Jhon Lucumi diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e firma un accordo che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2030". Oltre ad aver concluso per il difensore colombiano la Juventus è anche a un passo dal prendere il portiere titolare. Secondo quanto riporta Sky Sport, i bianconeri hanno trovato l'accordo con il Tottenham per Gugliemo Vicario. Operazione che si formalizzerà con un prestito con diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 10 milioni. Il giocatore arriverà oggi pomeriggio a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore, con l'agente di Vicario che è da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Agosto 2026

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