Juventus-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo per difendere il quarto posto Champions League. Oggi, domenica 18 maggio, la squadra di Igor Tudor ospita l'Udinese all'Allianz Stadium nel penultimo turno di Serie A. I bianconeri di casa sono al momento quarti, accanto alla Lazio a quota 64 punti (ma in vantaggio per gli scontri diretti). I friulani sono invece dodicesimi, già salvi a quota 44 punti. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Udinese, in campo alle 20.45:

Juventus (4-3-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Veiga, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Pafundi, Davis. All. Runjaic.

Juventus-Udinese sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con Zona Dazn, partita disponibile anche al canale 215, Dazn 2. La partità sarà visibile in streaming su Sky Go, Now e Dazn.



Pubblicato il 18 Maggio 2025