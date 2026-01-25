Attualità

Juventus-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Big match nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Juventus ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono reduci dal successo di Champions League contro il Benfica, battuto 2-0 in casa, mentre la squadra azzurra ha pareggiato per 1-1 a Copenaghen.  La sfida tra Juventus e Napoli è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti 
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte  Juventus-Napoli sarà visibile in diretta televisiva su Dazn, tramite smart tv, ma anche sui canali SkySport. Partita visibile inoltre in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Australian Open, ottavi con Sinner, Musetti e Darderi: programma e orario tv

29 minuti fa

Iran, Time: “30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in due giorni”

34 minuti fa

Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo, l’amore oltre le polemiche di Ballando

47 minuti fa

Australian Open, Djokovic già ai quarti: Mensik si ritira

50 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio