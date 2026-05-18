Juventus, l’ombra di Conte su Spalletti: per i bookies prende quota il grande ritorno

(Adnkronos) – L’ombra di Antonio Conte si fa minacciosa su Luciano Spalletti. Il tonfo allo Stadium contro la Fiorentina è arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa Juventus, che da terza si ritrova sesta e con il rischio di una nuova rivoluzione in caso di mancata qualificazione alla Champions. Tutto d’un tratto Spalletti si ritrova vulnerabile, tanto da chiedere un colloquio con John Elkann per “un'analisi di me stesso”, come ha dichiarato Luciano nel post-partita. È in questo scenario che – come riporta Agipronews – emerge la figura di Conte, che secondo i betting analyst di Sisal e Snai irrompe nelle quote per un ritorno in bianconero che si gioca a 9 volte la posta.

il tecnico salentino, dopo aver certificato la qualificazione alla Champions vincendo a Pisa, ha di fatto salutato il Napoli e diventa una carta decisamente appetibile per la Juventus, nel ricordo del triennio tra il 2011 e il 2014 che ha dato il via all’epopea bianconera. Un’idea forte, una tentazione a cui è difficile resistere nonostante il recente rinnovo di Spalletti, che ora può solo aggrapparsi a questa sorta di riunione d’emergenza, ma con la consapevolezza che ormai la sua squadra non ha più il destino nelle sue mani nella corsa alla Champions. Conte attende senza fretta, consapevole che, in vista dell’addio al Napoli, ha già un eventuale piano B, quello del nuovo corso della Nazionale: un ritorno, anche in questo caso, quotato a 1,57; ma occhio agli sviluppi a Torino.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026