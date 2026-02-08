Attualità

Juventus-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Big match nella 24esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, la Juventus ospita la Lazio – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Spalletti sono reduci dalla netta sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta, che li ha battuti 3-0, mentre nell'ultimo turno di campionato hanno vinto a Parma 4-1. I biancocelesti di Sarri arrivano invece dalla vittoria dell'Olimpico contro il Genoa, battuto 3-2.  La sfida tra Juventus e Lazio è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; David. All. Spalletti  
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Pedro, Maldini. All. Sarri   Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Amici oggi domenica 8 febbraio, anticipazioni su gare e sfida: Alex Britti giudice

15 minuti fa

Scontro sulla provinciale 412 nel Milanese, morta 59enne

20 minuti fa

Iran: “Non rinunceremo ad arricchire uranio anche se ci verrà imposta una guerra”

33 minuti fa

Rosanna Banfi a Verissimo insieme a papà Lino: il racconto dopo il tumore

36 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio