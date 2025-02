Juventus-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match all'Allianz Stadium. Oggi, domenica 16 febbraio, a Torino va in scena, per la 25esima giornata di Serie A, il derby d'Italia tra Juventus e Inter. I bianconeri cercano tre punti per avvicinare il quarto posto in classifica, mentre i nerazzurri vogliono continuare a coltivare i propri sogni scudetto. La sfida tra Juventus e Inter è in programma oggi, domenica 16 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennoie, Yildiz; Klo Muani. All. Motta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi Juventus-Inter sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l'app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l'app su dispositivi mobili.



Pubblicato il 16 Febbraio 2025