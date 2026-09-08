Attualità

Juventus, infortunio per Boga: rischio stiramento

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un altro infortunio per la Juventus. Dopo il ko di Manuel Locatelli, Luciano Spalletti dovrà fare a meno anche di Jeremie Boga: l'attaccante francese ha accusato un problema fisico dopo la partita contro il Milan, pareggiata per 1-1 all'Allianz Stadium nella terza giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per Boga si teme uno stiramento al flessore della coscia, con gli esami in programma nelle prossime ore che chiariranno il quadro clinico e gli eventuali tempi di recupero. In caso di stiramento il giocatore non rientrerà prima della sosta, saltando sicuramente le prossime due giornate di campionato.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

A Roma fisioterapista in farmacia, prima volta in Italia

29 minuti fa

Rubati 4 dipinti di Renoir dal Museo a Cagnes-sur-Mer: valgono 9 milioni di euro, caccia ai ladri

44 minuti fa

Meteo, quando finisce il caldo record 2026: temperature giù di 8 gradi e temporali in arrivo

51 minuti fa

Il Canada sfida Trump: scattano i dazi contro gli Usa

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio