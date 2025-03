Juventus-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. I bianconeri vogliono rimanere al quarto posto in classifica e rispondere alla pesante vittoria della Lazio, che ha battuto il Milan a San Siro. Nella 27esima giornata di Serie A i bianconeri, reduci dalla cocente eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli, ospiteranno l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. In palio, per la squadra di Zanetti, punti preziosi in chiave salvezza. La sfida tra Juventus ed Hellas Verona è in programma oggi, lunedì 3 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Livramento; Sarr. All. Zanetti Juventus-Hellas Verona sarà disponibile in diretta televisiva su Sky Sport, ma anche su Dazn. La partita sarà visibile in streaming sull'app Sky Go, NOW e sulla piattaforma Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Marzo 2025