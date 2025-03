Juventus-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo la sosta per le Nazionali, è di nuovo tempo di Serie A. La nuova Juventus di Tudor, succeduto sulla panchina bianconera all'esonerato Thiago Motta, scende in campo oggi, sabato 29 marzo, contro il Genoa all'Allianz Stadium per la 30esima giornata. Obiettivo riprendere la corsa Champions bruscamente interrotta con il doppio, pesante, ko contro Atalanta e Fiorentina. Il Grifone invece vuole migliorare la sua classifica e dare continuità agli ottimi risultati degli ultimi mesi, che hanno portato i rossoblù ormai fuori dalla lotta retrocessione. La sfida tra Juventus e Genoa è in programma oggi, sabato 29 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira Juventus-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Marzo 2025